На этой неделе средняя цена электроэнергии в Эстонии достигла 197,78 евро за мегаватт-час.

«Прибалтийские тигры» пожинают плоды очередной победы за независимость своих стран от России. Речь идет о выходе Литвы, Латвии и Эстонии из энергетического кольца, созданного еще в СССР в 1950-х годах, под названием БРЭЛЛ. Кроме непосредственно Прибалтики в это кольцо входят также Россия и Белоруссия. Вместо российской электроэнергии теперь прибалты будут потреблять «свободное» европейское электричество, что немедленно сказалось на комфорте жизни граждан и промышленности, так как цена увеличилась в 5 раз.

8–9 февраля 2025-го года Прибалтика полностью отключилась от энергосистемы, соединяющей ее с РФ. Чиновники в той же Латвии картинно снесли бульдозером одну из ЛЭП, символизирующую зависимость от России. Вместо дешевого электричества теперь прибалты будут потреблять экономически верный ток из Европы. Граждане мгновенно почувствовали изменения на себе, так как цена за 1 мегаватт-час скакнула с 62 евро сразу до 269, что стало абсолютным рекордом за всю историю ценообразования.

На фоне такого роста цен в Эстонии начали останавливаться промышленные объекты, завязанные на сильном потреблении электричества. Например, полностью приостановлена работа крупнейшего в республике деревообрабатывающего комплекса до стабилизации цен на энергию. Кроме того, начали останавливаться предприятия, которые занимаются переработкой рыбы, что также давало сильнейший толчок экономики Эстонии. Источники также рассказывают, что простые граждане предпринимают все усилия по снижению потребления сильно подорожавшего электричества.