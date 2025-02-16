Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Турецкий ЗРПК Gürz 150 может превзойти российский «Панцирь-С»
Западные эксперты считают, что турецкий ЗРПК превосходит российский аналог и пророчат Gürz 150 большое будущее.

Турция давно и успешно работает по направлению создания систем ПВО для своих Вооруженных сил. В частности, турецкая компания Aselsan начала производство зенитного ракетно-пушечного комплекса Gürz 150, который по факту является прямым аналогом российского «Панцирь-С». При этом западные эксперты считают, что турецкий ЗРПК превосходит российский аналог и пророчат Gürz 150 большое будущее. В качестве одного из основных аргументов приводится модульная конструкция и возможность использования «мягких» систем ПВО.

Турецкий Gürz 150 выполняется на базе 4-осного всепроходимого шасси с размещением на нем всех необходимых систем: ПУ для ракет, боевой модуль с 35-мм пушкой, радары, средства наведения и оптикоэлектронного обнаружения, системы распознавания целей. По задумке конструкторов ЗРК должен работать сразу в нескольких диапазонах защиты и в ближнем радиусе, и в среднем. Этого удалось добиться за счет установки на Gürz 150 не только автоматической 35-мм пушки, но и ракет ближнего и среднего радиуса действия, по 4-ре штуки соответственно на комплекс.

«Турецкий комплекс совмещает в себе передовые технологии, которые могут обеспечить преимущества перед существующими системами, такими как «Панцирь-С1»» - пишут в издании Army Recognition.

Серийно машина стала выпускаться еще в 2024-м году одним из заявленных преимуществ является модульность конструкции. По задумке создателей, в любой момент модуль можно изъять и заменить на более совершенный или необходимый в конкретной ситуации. В качестве примеров приводится замена радиолокационного оборудования и установка систем генерации помех. Кроме того, на турецкий ЗРПК предполагается установка «мягкой» системы противовоздушного поражения в виде все того же постановщика ложных целей и даже лазерного вооружения. Но эти системы находятся на стадии разработки, а пока остается классическое вооружение в виде ракет и артиллерии.

Добавим, что в случае необходимости несколько ЗРПК Gürz 150 могут сводиться в батарею и в таком случае одна из машин становится командно-штабной. Также заявляется, что комплекс способен работать по самому широкому спектру целей: БПЛА, самолеты, вертолеты и высокоскоростные ракеты.

#зрпк
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
1
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
6
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
7
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
18
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
3
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
1
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
2
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
15
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
Официальные рендеры Galaxy A26 показывают наличие выреза на экране
1
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
13
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Days Gone Remastered анонсирована для ПК и PlayStation 5
4
Техпроцесс Intel 18A превосходит по производительности TSMC N2, но отстает по плотности транзисторов
3
Последний BMW M5 засняли в обновлённом виде
1
Bloomberg: Из-за разворота во внешней политике США хуже всех придется Прибалтике и Польше
1
Apple изучает возможность запуска сборки iPhone в Индонезии
+
Российская нейросеть научилась находить ошибки в вычислениях квантовых компьютеров
+

Популярные статьи

Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
24
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
29
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5

Сейчас обсуждают

Роман Никольский
03:52
Залповая да, аналог солнцепёка - ну совсем нет, они его видели хоть как он выглядит?
Введение пошлин на экспорт машин из Мексики и Канады повлияет на 20% всего авторынка США
Роман Никольский
03:42
Разработчики не трогали длсс и там стоит довольно старая версия, так что дело вовсе не в драйвере
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
Kalman Bronstein
03:41
Это же никак не связано с тем что мы с Турцией сотрудничаем? )
Появилась информация о повреждениях авианосца USS «Гарри Труман»
Thegoos' Am
03:09
Стоп-стоп-стоп, Intel говорит что у них более высокий ПРИРОСТ, ничего нет про итоговую производительность Если изначально TSMC были производительнее(для примера, цифры из головы) в 10 раз, а прирост ...
Техпроцесс Intel 18A превосходит по производительности TSMC N2, но отстает по плотности транзисторов
Игорь Гурьянов
03:06
Да nvidia не смогла тягатся в нативе с amd в итоге ушли в DLSS... люди хотели красивые циферки высокого FPS нате пожайлуста ловите... все гонятся за FPS лучше бы гнались за ровным FrameTime
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
Игорь Гурьянов
02:54
И снова здорова уже 8я статья и один и тот же источник одни и теже фото уже все кому не лень птшут.... и ни один ничего путного своей головой не додумал одни лизуны информации друг у друга слизывают и...
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
Некрософ Кац
02:33
Сталь из тонкого стального листа... переплавляют что ли?
В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
Эдуард Кузнецов
01:55
Он жыромыльные фейкокадры считает мерилом производительности..
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
Waramagedon
01:35
Ты школу прогулял или в Америке учился? Октябрьская революция имела четкие причины и нацмены из окраин не причем. Ленин спас страну на тот момент. И всеобщее образование он дал, а не император Николай...
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
Waramagedon
01:30
Стар сок, что ты забыл на молодежном сайте? Гендиректор, у тебя ус отклеился
Орбан: Россия побеждает, будет очень сложно убедить русских остановить конфликт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем