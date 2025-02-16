Западные эксперты считают, что турецкий ЗРПК превосходит российский аналог и пророчат Gürz 150 большое будущее.

Турция давно и успешно работает по направлению создания систем ПВО для своих Вооруженных сил. В частности, турецкая компания Aselsan начала производство зенитного ракетно-пушечного комплекса Gürz 150, который по факту является прямым аналогом российского «Панцирь-С». При этом западные эксперты считают, что турецкий ЗРПК превосходит российский аналог и пророчат Gürz 150 большое будущее. В качестве одного из основных аргументов приводится модульная конструкция и возможность использования «мягких» систем ПВО.

Турецкий Gürz 150 выполняется на базе 4-осного всепроходимого шасси с размещением на нем всех необходимых систем: ПУ для ракет, боевой модуль с 35-мм пушкой, радары, средства наведения и оптикоэлектронного обнаружения, системы распознавания целей. По задумке конструкторов ЗРК должен работать сразу в нескольких диапазонах защиты и в ближнем радиусе, и в среднем. Этого удалось добиться за счет установки на Gürz 150 не только автоматической 35-мм пушки, но и ракет ближнего и среднего радиуса действия, по 4-ре штуки соответственно на комплекс.

«Турецкий комплекс совмещает в себе передовые технологии, которые могут обеспечить преимущества перед существующими системами, такими как «Панцирь-С1»» - пишут в издании Army Recognition.

Серийно машина стала выпускаться еще в 2024-м году одним из заявленных преимуществ является модульность конструкции. По задумке создателей, в любой момент модуль можно изъять и заменить на более совершенный или необходимый в конкретной ситуации. В качестве примеров приводится замена радиолокационного оборудования и установка систем генерации помех. Кроме того, на турецкий ЗРПК предполагается установка «мягкой» системы противовоздушного поражения в виде все того же постановщика ложных целей и даже лазерного вооружения. Но эти системы находятся на стадии разработки, а пока остается классическое вооружение в виде ракет и артиллерии.

Добавим, что в случае необходимости несколько ЗРПК Gürz 150 могут сводиться в батарею и в таком случае одна из машин становится командно-штабной. Также заявляется, что комплекс способен работать по самому широкому спектру целей: БПЛА, самолеты, вертолеты и высокоскоростные ракеты.