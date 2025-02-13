В 2023 году, для сравнения, прибыль была ниже на 41.8%.

В 2024 году игра PUBG показала невероятные финансовые результаты. По данным финансового отчета компании Krafton, выручка за год составила 689 миллионов долларов. Это рекордный показатель за всю историю игры. По сравнению с предыдущим годом доходы компании выросли на 41,8%.

Основной успех связан с франшизой PUBG. Игра продолжает привлекать миллионы игроков по всему миру. Особенно заметен рост доходов от версий для ПК и консолей. Именно они принесли основную часть выручки.

Не менее важную роль сыграла мобильная версия игры — PUBG Mobile. Развитие этого направления также значительно повлияло на общий успех Krafton. Мобильные игры становятся все популярнее, и PUBG Mobile остается одной из самых востребованных.

Кроме того, разработчики активно поддерживают интерес игроков. Например, недавно в игре анонсировали специальные скины, приуроченные ко Дню святого Валентина. Такие обновления помогают удерживать аудиторию и стимулируют новых игроков присоединяться к проекту.

2024 год стал настоящим прорывом для PUBG. Игра продолжает удивлять своими результатами и остается одной из самых успешных в индустрии.