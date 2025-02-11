На машины организаций эта услуга не распространяется.

На портале «Госуслуги» появился новый сервис для водителей. Он называется «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Теперь любой человек может отправить жалобу или полезную информацию владельцу машины по её номеру. Этот сервис доступен в разделе для водителей и в приложении «Госуслуги Авто».

Однако жаловаться можно не на всё подряд. Список тем строго ограничен. Например, можно сообщить владельцу, что его машина блокирует проезд, попала в ДТП, её эвакуируют или у неё спущено колесо. Также можно предупредить о включенных фарах, открытом окне или сработавшей сигнализации.

Поиск владельца машины происходит среди пользователей «Госуслуг», которые добавили информацию о своих автомобилях в личный кабинет. Все сообщения отправляются анонимно, но с указанием места, откуда они были отправлены. Это помогает владельцу понять, где находится его машина и что с ней происходит.

Важно отметить, что этот сервис не работает для машин организаций. На коммерческих автомобилях обычно указан телефон компании. Если возникла проблема, лучше позвонить напрямую в компанию и сообщить о ней.

Новый сервис может быть полезен для решения бытовых проблем на дорогах. Однако его эффективность пока остаётся под вопросом. Всё зависит от того, как водители будут использовать эту возможность.