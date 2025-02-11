Концерн покажет многофункциональный комплекс на выставке IDEX 2025.

Концерн «Калашников» представит свой новый беспилотник СКАТ 350М на международной выставке вооружений IDEX 2025. Мероприятие пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля 2025 года. Это будет первый показ дрона на рынке Ближнего Востока.

СКАТ 350М — это многофункциональный беспилотник гражданского назначения. Он выполнен в форме летающего крыла с усиленной конструкцией. Особенность дрона — возможность парашютной посадки. Это делает его более устойчивым к повреждениям при приземлении. У беспилотника нет выступающих или хрупких деталей, которые могут сломаться.

Размах крыла дрона составляет 3,2 метра. Это позволяет ему выполнять задачи на разных высотах. За один вылет СКАТ 350М может преодолеть расстояние до 240 километров.

Беспилотник предназначен для разведки местности и поддержки наземных операций. Он может находиться в воздухе до четырех часов. Дрон отличается высокой надежностью и устойчивостью к износу. Эффективность СКАТ 350М уже подтверждена в реальных условиях, в том числе в зонах боевых действий.

Выставка IDEX 2025 станет важной площадкой для демонстрации новейших технологий. «Калашников» планирует привлечь внимание международных партнеров и укрепить свои позиции на рынке беспилотных систем.



