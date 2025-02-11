Проект подготовило архитектурное бюро Сергея Скуратова.

В Шмитовском проезде, рядом со станцией метро «Шелепиха», планируют построить уникальный бизнес-центр с гостиницей. Здание будет иметь необычную форму — оно будет напоминать перевернутый вейп. Высота небоскреба составит 228 метров. Он станет заметной частью панорамы делового квартала «Москва-Сити».

Проект разработан архитектурным бюро Сергея Скуратова. Здание будет многофункциональным. На этажах с 10-го по 26-й разместятся офисы. Гостиничные номера займут пространство с 30-го по 51-й этажи. Между ними, на 27–29-х этажах, планируется обустроить технический этаж и ресторан с кухней.

Для удобства входы в здание будут разделены. Гости смогут попасть в отель с первого этажа, а сотрудники офисов — с четвертого. На первых восьми этажах разместятся рестораны, фитнес-центры, магазины и другая инфраструктура. Это сделает здание удобным как для работы, так и для отдыха.

Однако проект пока находится под вопросом. Участок, где планируется строительство, выставлен на продажу. Покупатель до сих пор не найден. Это значит, что реализация проекта может затянуться или даже не состояться.

Тем не менее, если здание будет построено, оно станет одной из самых необычных достопримечательностей Москвы. Его форма и высота привлекут внимание как жителей города, так и туристов.

Остается только ждать, найдет ли участок нового владельца и будет ли проект воплощен в жизнь. Пока что москвичи и гости столицы могут только представлять, как этот небоскреб изменит облик города.