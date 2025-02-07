C декабря 2023 года стало известно о том, что игровая выставка Electronic Entertainment Expo (E3) больше не будет проводиться.

Организаторы E3 объявили о запуске новой конференции для лидеров игровой индустрии. Она получила название Iicon и пройдет в Лас-Вегасе с 27 по 30 апреля 2026 года. Об этом сообщила ESA (Ассоциация развлекательного программного обеспечения).

Конференция Iicon станет площадкой для встреч и обсуждений. Ее цель – объединить лидеров индустрии, чтобы они могли обмениваться идеями и переосмысливать будущее интерактивных развлечений.

Однако Iicon не станет заменой E3. В отличие от знаменитой выставки, новая конференция будет закрытой для широкой публики. По данным The Washington Post, на мероприятии, скорее всего, не будет презентаций игр.

Участие в Iicon подтвердили крупнейшие компании игровой индустрии. Среди них Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo of America, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft и Warner Bros. Games.

Напомним, что в декабре 2023 года стало известно о закрытии выставки E3. Она проводилась с 1995 года и долгое время считалась главным событием в игровой индустрии.

Пока остается много вопросов о формате мероприятия. Однако уже ясно, что Iicon будет ориентирована на профессионалов, а не на обычных игроков. Она обещает стать местом для обсуждения будущего игр и интерактивных технологий.