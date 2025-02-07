Аэрокосмическая отрасль остаётся драйвером технологий для всей промышленности.

Российский авиапром продолжает развиваться, несмотря на сложности. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на конференции NAIS-2025 поведал о перспективах экспорта отечественных воздушных судов. Он выделил три модели, которые должны быть популярны на международном рынке: вертолёт Ми-171А3, региональный самолёт Ил-114-300 и грузовой Ил-76.

Вертолёт Ми-171А3 - Это модернизированная версия знаменитого Ми-8. Он уже успешно продаётся за границей и пользуется спросом в Азии, Африке и Латинской Америке. Его главные преимущества — универсальность, способность работать в сложных климатических условиях и невысокая стоимость обслуживания. Ми-171А3 используется для транспортировки грузов, спасательных операций, работы в горах и даже в военных целях. Современная авионика и увеличенный ресурс делают его конкурентоспособным на мировом рынке.

Региональный самолёт Ил-114-300 - Эта модель создана для перевозок на короткие расстояния. В Азии такие самолёты особенно востребованы: до 25% всех перевозок выполняются на лайнерах вместимостью 60–90 мест. Ил-114-300 может работать на коротких взлётно-посадочных полосах и в удалённых регионах, что делает его идеальным для стран со слаборазвитой инфраструктурой. Кроме того, его можно адаптировать для работы в арктических условиях. Успех проекта зависит от своевременного запуска серийного производства и создания сервисной сети.

Грузовой самолёт Ил-76 - Эта модель уже давно зарекомендовала себя как надёжный и мощный транспортник. Модернизированная версия Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90 способна перевозить до 60 тонн груза и садиться на грунтовые аэродромы. Самолёт востребован не только в России, но и за рубежом. Его используют для логистических операций, в том числе в рамках международных проектов, таких как «Один пояс — один путь». Кроме того, на базе Ил-76 создают специальные модификации: воздушные танкеры, летающие госпитали и пожарные самолёты.

Антон Алиханов подчеркнул, что даже небольшие успехи в авиастроении могут принести большой рост отрасли в отдаленной перспективе. Развитие этой отрасли помогает сохранить важные технологии, создать новые рабочие места и укрепить экономику. Хотя российские самолёты пока дороже в эксплуатации, чем Boeing и Airbus, министр уверен: со временем страна сможет достичь технологической независимости.

Что дальше? Россия остаётся одной из немногих стран, способных самостоятельно производить воздушные суда. На Иркутском авиазаводе уже начали ключевой этап сборки нового самолёта МС-21 — проверку систем под током. В ближайшие годы планируется выпускать не менее 36 таких лайнеров в год, а в перспективе — увеличить производство вдвое.