Призовой фонд турнира – 3 млн долларов.

Команда Virtus.pro успешно прошла в плей-офф чемпионата мира по Rainbow Six Siege. Это стало возможным благодаря двум важным победам. Сначала коллектив обыграл Spacestation со счетом 2-1, а затем одержал уверенную победу над Oxygen – 2-0. Эти результаты позволили команде досрочно обеспечить себе место в следующем этапе турнира.

Однако не все матчи прошли гладко. 5 февраля Virtus.pro уступила команде W7m. Несмотря на это поражение, «медведи» сохранили лидерство в группе D. Теперь их ждет заключительный матч группового этапа против Scarz.

Состав Virtus.pro выглядит следующим образом: P4sh4, Always, Dan, Joystick и Sheppard.

Тренером команды является Karzheka.

Чемпионат Six Invitational 2025 проходит в Бостоне с 3 по 16 февраля. Это один из самых престижных турниров в мире киберспорта. Призовой фонд составляет 3 миллиона долларов, что делает борьбу за победу еще более напряженной и зрелищной.

Для Virtus.pro выход в плей-офф – это важный шаг на пути к возможной победе на турнире. Болельщики команды с нетерпением ждут следующих матчей и надеются на успешное выступление коллектива.