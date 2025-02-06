Покупателям предложили четыре версии автомобиля с разными компоновками.

В Нижнем Новгороде состоялась презентация нового семейного минивэна «Соболь NN». Машина создана специально для больших семей. Он может перевозить до 6–7 человек и очень много различных дополнительных грузов. Например, велосипеды или детские коляски.

«Соболь NN» предлагает высокий уровень комфорта. Про безопасность разработчики тоже не забыли. В салоне достаточно места для перемещения, а сиденья можно трансформировать в зависимости от потребностей. Это делает минивэн удобным для разных поездок.

Для семей, живущих в сельской местности или районах с суровым климатом, представлена версия «Соболь NN 4×4». Она оснащена системой полного привода Part-Time. Кроме того присутствует блокировка дифференциала заднего моста и раздаточная коробка с понижающей передачей. Высокий клиренс и большие ходы подвески делают автомобиль идеальным для бездорожья. При этом салон остается таким же просторным и комфортным, как у заднеприводной версии.

Для тех, кому нужен универсальный автомобиль, подойдет модель «Соболь NN 4×4 Комби». Она подходит как для семейных поездок, так и для работы или активного отдыха. Заднее сиденье можно разложить в спальное место, а багажное отделение вмещает до 5 кубометров груза. Кроме новых моделей, на презентации показали классический «Соболь Бизнес 4×4». Все модели семейства «Соболь NN» оснащены новым дизельным двигателем G 2.5.



