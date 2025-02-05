Оба внедорожника оснастят 1,8-литровый бензиновым мотором, но в разное время.

АвтоВАЗ готовит обновления для популярных внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Обе модели оснастят новым 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Этот мотор создан на базе двигателя, который используется в Lada Granta. Однако новинки появятся на моделях в разное время.

Первым новый двигатель получит Lada Niva Travel. Обновление планируется уже осенью этого года. Кроме нового мотора, внедорожник получит свежий дизайн. Производитель установит новый передний бампер, решетку радиатора и светодиодные фары.

Lada Niva Legend обновится позже. Новый двигатель появится у этой модели только в 2026 году. Кроме того, у Legend заменят коробку передач. Вместо двух рычагов управления будет установлен один.

Новый 1,8-литровый двигатель обещает быть более экономичным и надежным. Он разработан с учетом современных требований к экологии и топливной эффективности. При этом мощность в 90 лошадиных сил позволит внедорожникам сохранить свои качества на бездорожье.

Lada Niva Travel и Lada Niva Legend — это легендарные модели, которые пользуются популярностью в России уже много лет. Они известны своей проходимостью, простотой и надежностью. Обновления сделают их ещё более конкурентоспособными на рынке.