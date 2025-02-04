Комплекс разрабатывался против среднеразмерных дронов.

События этой декады дали серьезный толчок для развития зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы не с вертолетами и самолетами, а разнообразными беспилотными летательными средствами. В частности, концерн «Калашников» показал зенитно-ракетный комплекс «Крона-Э», который предназначен для поражения БПЛА среднего размера в ближнем радиусе от места развертывания. Кроме того, согласно поступающим от их пресс-центра данным, ЗРК этой модели покажут на выставке в Абу-Даби и комплекс станет доступен для покупки.

Выставка оружейных и оборонительных вооружений в Абу-Даби примет к себе большой стенд с продукцией концерна «Калашников». Одним из заметных экземпляров станет зенитно-ракетный комплекс «Крона-Э», разработанный для борьбы с дронами. Реализация нового ЗРК представляет собой промежуточное звено между «Стрела-10» и «Панцирь». В качестве шасси используется классический бронетранспортер с установленными на нем блоками пусковых установок и средствами обнаружения и наведения. Больше никаких подробностей представитель концерна не рассказал, так как это закрытая информация.

«ЗРК БРД ТПВО «Крона-Э» предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса» - заявили в пресс-службе «Калашникова».

В сети также имеются изображения «Крона-Э», и экспертная среда по внешнему виду пусковых установок определила, что будут использоваться зенитные управляемые ракеты серии 9М340 и 9М333. Предполагается, что ЗРК станут использовать для охранения важных объектов и стратегической инфраструктуры от налетов дронов потенциального противника. Больше подробностей о «Кроне-Э» можно будет получить после того, как комплекс появится на выставке IDEX-2025 в феврале 2025-го года.