Устаревшая техника еще послужит военным.

Военные эксперты предложили необычное решение для использования устаревших танков. Их предлагают переоборудовать в тяжелые бронетранспортеры (БТР). Это позволит безопасно и быстро доставлять бойцов на передовую. Telegram-канал «Военный осведомитель» объяснил, почему это может стать эффективным решением.

В современных условиях боевая техника быстро устаревает. Поэтому важно, чтобы новые проекты были недорогими и простыми в реализации. Переделка старых танков в БТР отвечает этим требованиям. Если такая техника устареет, её будет не жалко снять с вооружения и заменить.

В процессе переделки танк лишат штатной башни, а вместо неё установят антидроновый «царь-мангал», блоки динамической защиты и дополнительные листы брони. Это сделает машину более защищённой.

«Такой БТР сможет противостоять не только кумулятивным боеприпасам и FPV-дронам, но и кассетным снарядам, которые атакуют сверху», — отмечают эксперты.

Это означает, что техника сможет надёжно защитить пехоту, находящуюся внутри, от различных угроз. Преимущества переделки

Экономия времени и ресурсов. Программы обучения экипажей уже существуют. Их нужно лишь немного адаптировать для новых задач. Простота производства. Переоборудование старых танков легко масштабировать, что позволит быстро увеличить количество техники. Высокая защищённость. Тяжёлая броня танков обеспечивает безопасность бойцов в условиях современных боевых действий.

Эксперты считают, что переделка устаревших танков в тяжелые БТР — это лучшее решение из доступных на данный момент. Оно позволяет быстро и эффективно усилить защиту пехоты, не тратя огромные средства на разработку новой техники.

«Создание таких БТР выглядит логичным шагом в текущих условиях», — подчеркивают в «Военном осведомителе».

Таким образом, старые танки, которые уже не годятся для современных боевых действий, могут получить вторую жизнь. Это не только сэкономит ресурсы, но и спасёт жизни бойцов на передовой.