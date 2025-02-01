Идёт работа над единым стандартом для сертификации таких машин.





Министерство транспорта России активно работает над созданием единого стандарта для сертификации беспилотных автомобилей. Это важный шаг к тому, чтобы такие машины стали частью повседневной жизни. Ведомство разработало проект обновлённой классификации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), который позволит начать сертификацию беспилотников.

Новая классификация основана на международном стандарте SAE, который делит автомобили на пять уровней автономности:

Автомобили с базовыми системами помощи, например, адаптивным круиз-контролем или помощником при парковке. Машины, способные частично управлять движением, но требующие постоянного контроля со стороны водителя. Автомобили, которые могут самостоятельно управлять движением в определённых условиях, но водитель должен быть готов вмешаться. Высокоавтоматизированные машины, способные передвигаться без участия человека в большинстве ситуаций. Полностью автономные автомобили, не требующие водителя вообще.

Обновлённая классификация станет основой для сертификации беспилотных автомобилей в России. Это позволит определить, насколько безопасно и эффективно такие машины могут использоваться на дорогах.

«Накопленный опыт и изучение международной практики позволяют обновить классификацию уровней автоматизации транспортных средств. Новая версия концепции станет основой для сертификации ВАТС», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

В России тестирование беспилотных автомобилей проходит в рамках экспериментально-правовых режимов (ЭПР). Эти режимы позволяют компаниям отклоняться от некоторых норм ПДД для проведения испытаний.

Например, инженер-испытатель может находиться в машине, но не касаться руля или педалей, полностью доверяя программному обеспечению. Такие испытания уже проводят компании «Яндекс» и КамАЗ.

После утверждения новой классификации начнётся процесс сертификации беспилотных автомобилей. Это откроет дорогу для их массового использования на российских дорогах.

Таким образом, Россия делает важные шаги к внедрению беспилотных технологий. Это не только вопрос технологического прогресса, но и возможность сделать дорожное движение более безопасным и комфортным для всех участников.