Британская компания Sen запустила круглосуточную видеотрансляцию с Международной космической станции (МКС). Видео доступно на YouTube в разрешении до 4К.

Теперь каждый может увидеть нашу планету глазами космонавтов. Британская компания Sen запустила круглосуточную видеотрансляцию с Международной космической станции (МКС). Видео доступно на YouTube в разрешении до 4К.

Для съемки используются три камеры, установленные на платформе Bartolomeo, которая принадлежит Европейскому космическому агентству. Эти камеры были доставлены на МКС в 2024 году на корабле SpaceX Dragon в рамках миссии CRS-30.

Что показывают камеры:

Одна камера фиксирует горизонт Земли, показывая планету в целом. Вторая камера снимает участок поверхности размером около 240×180 км. Третья камера направлена на стыковочный узел МКС.

Когда камера показывает конкретный участок Земли, на экране появляются пояснения, что это за объект. Трансляция иногда прерывается, но быстро восстанавливается. Видео доступно в разных разрешениях, включая максимальное — 4К.

Sen специализируется на разработке технологий для космических исследований. Компания создает решения для сбора и передачи данных с космических объектов, включая спутники и МКС.