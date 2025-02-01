Теперь каждый может увидеть нашу планету глазами космонавтов. Британская компания Sen запустила круглосуточную видеотрансляцию с Международной космической станции (МКС). Видео доступно на YouTube в разрешении до 4К.
Для съемки используются три камеры, установленные на платформе Bartolomeo, которая принадлежит Европейскому космическому агентству. Эти камеры были доставлены на МКС в 2024 году на корабле SpaceX Dragon в рамках миссии CRS-30.
Что показывают камеры:
- Одна камера фиксирует горизонт Земли, показывая планету в целом.
- Вторая камера снимает участок поверхности размером около 240×180 км.
- Третья камера направлена на стыковочный узел МКС.
Когда камера показывает конкретный участок Земли, на экране появляются пояснения, что это за объект. Трансляция иногда прерывается, но быстро восстанавливается. Видео доступно в разных разрешениях, включая максимальное — 4К.
Sen специализируется на разработке технологий для космических исследований. Компания создает решения для сбора и передачи данных с космических объектов, включая спутники и МКС.