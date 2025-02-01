Известный киберспортсмен Донк (Данил Крюков) попробовал свои силы в необычном челлендже от стримера Эвелона.

Известный киберспортсмен Донк (Данил Крюков) попробовал свои силы в необычном челлендже от стримера Эвелона. Ему предстояло сыграть против пяти опытных игроков одновременно. Несмотря на использование читов, Донк не смог одержать победу.

Ему разрешили использовать следующие читы: на трех картах он играл с включенным «воллхаком» (возможность видеть сквозь стены), а на четвертой — с режимом невидимости. Однако даже это не помогло.

В челлендже против Донка участвовали сильные игроки:

Baz — бывший игрок академии Team Spirit, входит в топ-400 на Faceit;

— бывший игрок академии Team Spirit, входит в топ-400 на Faceit; Ct0m — топ-325 на Faceit;

— топ-325 на Faceit; Strogo — рейтинг 3400 ELO;

— рейтинг 3400 ELO; Skillz0r — рейтинг 2700 ELO;

— рейтинг 2700 ELO; Мокривский — рейтинг 2000 ELO.

Если Донк выигрывал хотя бы одну карту, он получал ценный приз — «Историю о драконе» стоимостью несколько миллионов рублей. Однако задача оказалась слишком сложной.

Только в середине первой карты Донк узнал, что может использовать AWP (снайперскую винтовку). Это стало для него неожиданностью.

Соперники активно использовали гранаты, чтобы ограничить действия Донка. По правилам челленджа, им разрешалось брать их неограниченное количество.

В перерывах между картами стримеры меняли размер модели Донка: сначала сделали его крошечным, а потом превратили в гиганта.

В итоге Донк проиграл все карты, однако ему удалось взять:

5 раундов на карте Nuke;

2 раунда на Mirage;

4 раунда на Dust 2, где у него была невидимость (его модель появлялась только при издавании звуков).

«Не, я не обижаюсь, все норм. Даже в мыслях не было. Я и хотел, чтобы против меня потели», — поделился Донк после завершения игры.

Рекорд челленджа — 8 выигранных раундов — установили Baz, Ct0m и Kyousuke. Донк обошел таких игроков, как Симпл, Строго и Эвелон, но не смог приблизиться к лидерам.

В будущем Эвелон планирует пересмотреть правила челленджа, чтобы сделать матчи более сбалансированными. Возможно, в будущем участникам будут давать дополнительные бонусы или изменят условия игры.