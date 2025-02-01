Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальную технологию производства керамических кирпичей из отходов, которые остаются после очистки воды. Этот метод не только помогает утилизировать отходы, но и улучшает экологическую ситуацию.
Исследователи предложили использовать осадок, образующийся при очистке воды, в качестве добавки для производства кирпичей. Такой подход позволяет превратить отходы в полезный строительный материал.
В состав керамической массы добавляют до 20% водоочистительного осадка. Это повышает пластичность смеси, что облегчает процесс формовки кирпичей.
Кирпичи обжигают при температуре 1050°C. При добавлении 14,2–15% отходов материал получает необходимую плотность и уровень водопоглощения.
Виталий Шаманов, декан строительного факультета ПНИПУ, отмечает: «Реализация этой технологии открывает новые перспективы для вторичного использования отходов в строительной отрасли. Это не только экологично, но и экономически выгодно».
Преимущества новой технологии:
- Улучшение свойств материала. Добавление осадка делает керамическую массу более пластичной, что упрощает процесс производства.
- Снижение затрат. Использование отходов уменьшает потребность в традиционном сырье.
- Экологическая польза. Технология помогает сократить объемы отходов, которые обычно отправляются на свалки.
Ученые продолжают исследования, чтобы оптимизировать процесс и расширить область применения технологии. В перспективе такие кирпичи могут стать популярным строительным материалом, особенно в регионах, где остро стоит проблема утилизации отходов.