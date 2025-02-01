Вторичное использование отходов в строительстве улучшит экологию.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальную технологию производства керамических кирпичей из отходов, которые остаются после очистки воды. Этот метод не только помогает утилизировать отходы, но и улучшает экологическую ситуацию.

Исследователи предложили использовать осадок, образующийся при очистке воды, в качестве добавки для производства кирпичей. Такой подход позволяет превратить отходы в полезный строительный материал.

В состав керамической массы добавляют до 20% водоочистительного осадка. Это повышает пластичность смеси, что облегчает процесс формовки кирпичей.

Кирпичи обжигают при температуре 1050°C. При добавлении 14,2–15% отходов материал получает необходимую плотность и уровень водопоглощения.

Виталий Шаманов, декан строительного факультета ПНИПУ, отмечает: «Реализация этой технологии открывает новые перспективы для вторичного использования отходов в строительной отрасли. Это не только экологично, но и экономически выгодно».

Преимущества новой технологии:

Улучшение свойств материала. Добавление осадка делает керамическую массу более пластичной, что упрощает процесс производства. Снижение затрат. Использование отходов уменьшает потребность в традиционном сырье. Экологическая польза. Технология помогает сократить объемы отходов, которые обычно отправляются на свалки.

Ученые продолжают исследования, чтобы оптимизировать процесс и расширить область применения технологии. В перспективе такие кирпичи могут стать популярным строительным материалом, особенно в регионах, где остро стоит проблема утилизации отходов.