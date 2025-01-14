Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Subaru анонсировала выпуск обновленной модели Outback
Появились новые подробности по внешнему виду.

В 2025 году нас ждет обновленный Subaru Outback: изменения коснутся как внешнего вида, так и интерьера.

Эта модель отойдет от привычного стиля универсала и примет черты более габаритного кроссовера. Новая модель заметно увеличился в размерах, получил разделенные фары и более строгие линии кузова. Планируется, что новинка будет оснащена гибридной установкой, сочетающей 4х-цилиндровый оппозитный движок с электромотором и полным приводом. В дополнение к гибриду, в модельном ряду сохранятся 2,5л. атмосферный двигатель мощностью 182 л.с. и 2,4-литровый турбомотор мощностью 260 л.с. для версий XT и Wilderness. Также автомобиль сохранит вариаторную трансмиссию.

В интерьере предстоят значительные изменения. Цифровая приборная панель будет оснащена настраиваемыми виджетами, аналогичными тем, что используются в Audi. Улучшения коснутся и эргономики. Например управлять климат-контролем станет удобнее. А мультимедийная система станет более современной.

В ассортименте моделей останутся такие версии, как Base, Premium, Onyx, Limited, Touring и специализированный для бездорожья Wilderness.


#авто #subaru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
3
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
31
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
5
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
7
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
9
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
7
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
2
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
+
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
4
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
+
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
13
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
2

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
157
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
13
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
39
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
52
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
28
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
2
Про искусственный интеллект в играх
5

Сейчас обсуждают

Pavel Menshikov
16:14
Я лучше остановлюсь на rtx 7080 ti или rtx 7090, намного интереснее будет и технологии новые, может и dx13 будет🤣
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
ARGUMENT_600
16:12
Поч обосрался то? +27% за поколение это мало? Абсолютно адекватное увеличение производительности.
Про искусственный интеллект в играх
Ghosteer
16:07
PC Games Hardware, а вот теперь всё тоже самое адресуйте - Nvidia))
В PC Games Hardware показали, почему не стоит выбирать видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году
Чато -- -- Бот
16:06
Надо будет вечером качнуть сей мувик да пересмотреть, ностальгируя. Спасибо за наводку, автор.
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
FelsheR-zzzzz
16:05
Вот это преступление, а разбомбить не работающий советский трубопровод - нет, никто не пострадает и на него всем пох. Вы и сами трубы растащите - следов не останется.
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
aoxoa1
15:58
А не надо за них беспокоиться. За себя надо. Если бы наши так делали, может ничего и не было бы. А то больше, больше, больше от года к году их снабжать... цены ронять. Кому от этого хорошо?
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
Nvidia&Intel Hater
15:52
что ты общаешься с этим трусонюхом,это же дыбыл.быстрей бы чтоль бусифицировали его
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
FelsheR-zzzzz
15:47
Коммунистам лишние голоса не помешают. Чисто популизм. Капиталисты ни чего никогда постым смертным не дадут. Деньги это средство управления людьми - раздавать их никто не станет. Ваучеры уже раздавал...
США запретили эксплуатацию на дорогах страны автомобилей с бортовыми системами китайской и российской разработки
aoxoa1
15:46
Они и спг импортируют. Чем больше газовозов разгрузятся где-нить в Турции, Греции или Германии, тем меньше попадет бритам. А газовозы идут разгружаться в последние указанные точки - потому что надо ...
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
OgoGoLog
15:46
Странный сарказм. Яндекс с беспилотными системами не на много отстал от той же Теслы. Тут явно прослеживается очередная попытка заранее устранить неугодных конкурентов для "рыночка"
США запретили эксплуатацию на дорогах страны автомобилей с бортовыми системами китайской и российской разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем