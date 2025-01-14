Появились новые подробности по внешнему виду.

В 2025 году нас ждет обновленный Subaru Outback: изменения коснутся как внешнего вида, так и интерьера.

Эта модель отойдет от привычного стиля универсала и примет черты более габаритного кроссовера. Новая модель заметно увеличился в размерах, получил разделенные фары и более строгие линии кузова. Планируется, что новинка будет оснащена гибридной установкой, сочетающей 4х-цилиндровый оппозитный движок с электромотором и полным приводом. В дополнение к гибриду, в модельном ряду сохранятся 2,5л. атмосферный двигатель мощностью 182 л.с. и 2,4-литровый турбомотор мощностью 260 л.с. для версий XT и Wilderness. Также автомобиль сохранит вариаторную трансмиссию.

В интерьере предстоят значительные изменения. Цифровая приборная панель будет оснащена настраиваемыми виджетами, аналогичными тем, что используются в Audi. Улучшения коснутся и эргономики. Например управлять климат-контролем станет удобнее. А мультимедийная система станет более современной.

В ассортименте моделей останутся такие версии, как Base, Premium, Onyx, Limited, Touring и специализированный для бездорожья Wilderness.



