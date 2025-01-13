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g1tarist
Кроссовер Aito M8 от Huawei получит более доступную версию с расходом топлива менее 1 л на 100 км
Его уже окрестили "Убийца" Mercedes-Maybach GLS и BMW X7.

Компания Huawei готовит к выпуску новый кроссовер Aito M8, который станет доступной альтернативой таким моделям, как Mercedes-Maybach GLS и BMW X7. Ожидается, что автомобиль появится на рынке в первой половине 2025 года и будет предложен в шести различных комплектациях.

Aito M8 позиционируется как средний вариант между уже известными моделями Aito M7 и Aito M9. Он также будет конкурировать с моделями Li L8 и L9. Кроссовер обладает впечатляющими размерами: длина составляет 5190 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1795 мм, а колесная база — 3105 мм. В зависимости от версии, масса автомобиля варьируется от 2640 до 2715 кг.

Особенностью Aito M8 является его экономичность: расход топлива может быть всего 0,53 л на 100 км, что делает его одним из самых экономичных вариантов на рынке. Автомобиль оснащён 158-сильным двигателем внутреннего сгорания и двумя электромоторами мощностью 221 и 304 л.с. Максимальная скорость достигает 200 км/ч, а запас хода на электричестве варьируется от 161 до 240 км.

В салоне Aito M8 могут разместиться до шести человек. Кроссовер оснащён передовыми технологиями, включая интеллектуальную систему управления Harmony от Huawei, фары xPixel и систему автоматического вождения ADS 3.0. Экстерьер дополняют сквозные фары, полускрытые дверные ручки, лидар на крыше и большие хромированные диски.

Huawei уже доказала свою конкурентоспособность на рынке роскошных автомобилей с моделью Aito M9, которая стала бестселлером в своей ценовой категории. С появлением Aito M8 компания намерена укрепить свои позиции, предлагая высокотехнологичный и экономичный автомобиль широкому кругу потребителей.

#huawei #авто #кроссовер #aito
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