Редкое астрономическое явление называется "Волчья Луна".

Это явление, известное как покрытие, происходит с Марсом примерно раз в 14 лет и будет особенно заметным, так как планета достигнет своей максимальной яркости в этом году.

Покрытие Марса Луной случится вскоре после полнолуния, которое называют "Волчья Луна". В этот момент и Луна, и Марс будут находиться на противоположной стороне от Солнца. Официальный момент противостояния Марса наступит вечером 15 января.

Марс будет сиять с яркостью -1,3, что делает его одним из самых ярких объектов в ночном небе, уступая лишь Сириусу. Однако, когда Марс будет скрываться за Луной или появляться из-за неё, его свет может показаться менее ярким из-за сильного свечения Луны.

Для наблюдения за этим редким явлением потребуется использовать телескоп или хороший бинокль, так как Марс будет перемещаться за край Луны относительно медленно — от 30 секунд до минуты.

Следующее противостояние Марса, когда планета окажется на минимальном с 1948 года расстоянии от Земли, произойдёт 19 февраля 2027 года. Это будет значительное событие, так как Марс приблизится к Земле на расстояние 101,4 миллиона километров. Для сравнения, во время противостояния в 2003 году расстояние составляло всего 55,7 миллиона километров, и Марс выглядел на 42% больше.

Не упустите шанс наблюдать за этим захватывающим астрономическим событием. Это отличная возможность увидеть космические явления во всей их красе.