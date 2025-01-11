Автомобиль будет стоить 175 тысяч долларов.

General Motors недавно объявила цену на свой новый Chevrolet Corvette ZR-1. Этот автомобиль будет стоить 175 тысяч долларов. Хотя цена кажется высокой, по сравнению с другими суперкарами, Corvette ZR-1 выглядит более доступным.

Для понимания, каждая лошадиная сила этой модели обойдется в 164 доллара. В то время как за аналогичную мощность в Bugatti Tourbillon придется отдать 2278 долларов, в Ferrari F80 — 2917 долларов, а в Pagani Utopia — 3991 доллар. Даже по сравнению с более бюджетными автомобилями, как Nissan Versa, где лошадиная сила стоит 150 долларов, Corvette ZR-1 остается весьма конкурентоспособным.

Chevrolet сравнивает новый Corvette ZR-1 с такими автомобилями, как Porsche 911 GT3 RS, McLaren 765LT, Ferrari SF90 и Lamborghini Revuelto. В этом сравнении Corvette также выигрывает по соотношению цены и мощности.

Что касается технических характеристик, Corvette ZR-1 оснащен 5,5-литровым V8 битурбомотором. Мощность двигателя достигает 1079 лошадиных сил при 7000 оборотах в минуту. Автомобиль имеет 8-ступенчатую коробку передач и передает крутящий момент на задние колеса.