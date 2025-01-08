Новейшая видеокарта выглядит огромной в руках взрослого мужчины.

Компания Asus ROG представила новую видеокарту, которая поражает своими размерами. Модель GeForce RTX 5090, разработанная на базе технологии Nvidia, выглядит внушительно даже в руках взрослого человека. Этот продукт был впервые показан на выставке CES 2025, где журналисты смогли оценить его возможности.

Продажи новинки стартуют уже 30 января. Видеокарта GeForce RTX 5090 будет стоить $2000, а её предшественница RTX 5080 обойдется покупателям в $1000. Обе модели отличаются высокой производительностью и мощностью.

Что касается технических характеристик, то RTX 5090 потребляет 575 Вт энергии, не достигая критического предела в 600 Вт. Nvidia рекомендует использовать БП на 1000 Вт для этой модели. Для других видеокарт серии RTX 50 потребности в энергии ниже: RTX 5080 требует 850 Вт, RTX 5070 Ti — 750 Вт, а RTX 5070 — 650 Вт.

Кроме того, на той же выставке Nvidia анонсировала обновление своей технологии DLSS 4, которая теперь поддерживает Multi Frame Generation. Это значительно улучшает качество изображения в играх, делая его более реалистичным.



