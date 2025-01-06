Новая мегафабрика уже приступила к производству.

Tesla открыла новый завод в Китае, который уже начал тестовое производство. Этот объект, получивший название мегафабрика, занимает площадь в 200 000 квадратных метров и был построен всего за семь месяцев, что является рекордом не только для компании, но и для всей страны.

Строительство началось 23 мая напротив уже существующего завода Tesla, где собирают автомобили. К 27 декабря здесь стартовало производство. Для сравнения, первый завод компании в Шанхае строился около года и был запущен в 2019 году.

Основное назначение мегафабрики — производство аккумуляторных батарей Megapack, предназначенных как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Эти батареи используют литий-железо-фосфатные ячейки от китайских производителей CATL и BYD. Согласно информации с официального сайта Tesla, каждый Megapack обладает ёмкостью более 3 МВт·ч. В год мегафабрика способна выпускать до 10 000 таких батарей, что в сумме составляет 40 ГВт·ч емкости хранения энергии.

Этот проект стал значимым шагом для Tesla в увеличении производственных мощностей и расширении своего присутствия на китайском рынке.