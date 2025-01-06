Это происходит из-за включенной по умолчанию функции, о которой Apple не рассказывала, но её можно выключить.

Это происходит после обновления устройств до версии iOS 18. Открытие сделал разработчик Джэфф Джонсон. Он выяснил, что в приложении "Фото" работает функция "Улучшенный визуальный поиск". Эта функция анализирует и определяет объекты и места на фото пользователей. В описании функции сказано, что она безопасно сравнивает места на снимках, но не уточняется, влечёт ли это за собой передачу данных на серверы Apple.

На официальном сайте Apple есть документы, подтверждающие, что фотографии могут пересылаться на их сервера для дополнительной обработки. Эта функция включена по умолчанию в iOS 18. Хотя её можно отключить, многие пользователи, возможно, даже не знают о её существовании, так как Apple не делала официальных заявлений, а СМИ не освещали эту тему.

В статье "Сочетание машинного обучения и гомоморфного шифрования в экосистеме Apple" компания утверждает, что передача данных происходит без личной информации. Однако это не исключает возможности того, что хакеры могут найти способ украсть данные.