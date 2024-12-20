А власти Японии поддерживают слияние Honda и Nissan.

Обсуждение проходит с компанией Renault, которая является крупнейшим акционером Nissan. В связи с этими событиями, в Японии обсуждают возможное слияние Honda и Nissan. Это, по мнению министра экономики, торговли и промышленности, укрепит позиции обеих компаний на рынке.

Представитель Foxconn, ранее занимавший руководящую должность в Nissan, прибыл во Францию для встречи с представителями Renault. Это подтверждает официальное тайваньское информационное агентство, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что переговоры касаются приобретения Foxconn хотя бы части доли Renault в Nissan. Это вызвало обеспокоенность в Honda, где предупредили Nissan о прекращении сотрудничества в случае согласия на сделку с тайваньской компанией. Ранее планировалось, что слияние Honda и Nissan может привести к созданию автомобильного гиганта с общей стоимостью в $54 миллиарда.

По информации издания Nikkei, интерес Foxconn к Nissan спровоцировал ускорение переговоров о слиянии с Honda, так как существует опасение, что японская компания может стать уязвимой для поглощения.

Таким образом, текущие переговоры и потенциальные слияния могут значительно изменить ландшафт автомобильной индустрии, усилив конкуренцию и создав новые возможности для роста и развития участвующих компаний.