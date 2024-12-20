Коробка получила название RSM PowerShift .

В России разработана новая 16-ступенчатая автоматическая коробка передач RSM PowerShift. Этот агрегат предназначен для использования в тяжелых тракторах и совместим с двигателями мощностью от 440 до 620 лошадиных сил. На данный момент Ростсельмаш проводит тестирование этой трансмиссии.

Интересно, что до недавнего времени японская компания Okubo Gear поставляла комплектующие для этих коробок передач, но теперь в Ростове начато производство аналогичных агрегатов с использованием российских компонентов. Это стало возможным после того, как в 2018 году Ростсельмаш и Okubo Gear договорились о локализации производства.

Коробка передач RSM PowerShift обладает 16 передачами для движения вперед и 4 назад, а также предоставляет возможность ручного переключения передач при необходимости. Планируется, что в 2025 году новая коробка передач будет испытана в реальных условиях на тракторе модели РСМ 3002 4WD.

Помимо этой модели, в Ростсельмаше разрабатываются и другие автоматические коробки передач. В портфолио компании находятся проекты для классических и шарнирно-сочлененных тракторов с различной мощностью двигателя от 170 до более чем 600 лошадиных сил.

Таким образом, Ростсельмаш активно работает над расширением линейки своих продуктов и укреплением позиций на рынке сельскохозяйственной техники, предлагая инновационные решения в области трансмиссий.