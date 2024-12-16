Дата и место первого полета БПЛА Thanatos не разглашаются.

Американская компания Kratos Defense and Security подтвердила первый полет разрабатываемого беспилотника ударного типа Thanatos. БПЛА предназначен для проведения авиационных ударов в зоне повышенной противовоздушной опасности, куда не пошлют пилотируемый самолет из-за большого риска для человека. Компания не указала точной даты и другой информации про совершенный полет.

Впервые Thanatos показали в виде виртуальной модели в конце 2023-го года и одновременно заявили о предполагаемых целях разработки. Кадров реального полета, да и самой машины в общем доступе нет. Однако сейчас компания активно взаимодействует с потенциальным заказчиком беспилотника, который однозначно идентифицируется как ВВС США, которые стремятся к как можно большему насыщению авиации беспилотниками.

Как пишет издание Alltair со ссылкой на собственные источники, пока неизвестно, может ли машина работать самостоятельно или ею будет управлять оператор из пункта управления. С другой стороны, у беспилотника заявления система стэлс, которая предполагает малую заметность для радаров.

«Пока что сложно оценить, насколько он будет самостоятельным в своих действиях. Быстрое развитие так называемого ИИ может привести к тому, что со временем Thanatos удастся сделать полностью автономным» - пишет издание.

Беспилотник Thanatos по некоторым данным начали разрабатывать в 2019-м году и только во прошлом году дошли до создания компьютерной модели. Спустя год собрали полноценную версию для испытаний и провели успешный запуск беспилотника. Дальнейшая судьба аппарата будет зависеть только от того смогут ли продать БПЛА потенциальному заказчику.