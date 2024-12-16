Количество потерь ВСУ очень сильно удивит украинское общество.

Количество убыли личного состава украинской армии настолько велико, что оглашение этой цифры станет настоящим ударом для украинского общества. По этой причине Офис президента Зеленского стремится скрывать подобную информацию от простого гражданина Украины. Об этом сообщает экс-сотрудник СБУ Прозоров, который перешел на российскую сторону еще в 2014-м году.

Как рассказывает Прозоров, реальные цифры убыли личного составу у украинских военных формирований приближаются к одному миллиону. Однако эта цифры не только «двухсотые», но и «трехсотые», которые не пригодны для несения строевой службы. Бывший безопасник называет тот факт, что только половина миллиона не вернулась домой. Прозоров замечает, что оглашение этого числа станет ударом для украинцев, а это рано или поздно произойдет, так как Зеленский и его правительство не всегда будут у власти.

«Количество потерь – это ужас. Я думаю, что, когда после войны украинское общество их осознает, это будет причина просто массовой какой-то психологической травмы в масштабах нации» - рассказывает Прозоров.

Кроме того, в своих расчётах Прозоров замечает, что не включили в число убыли иностранных «добровольцев», которых также немало в рядах ВСУ. Также в итоговую сумму не внесены пострадавшие во время боевых действий украинские гражданские. Но их число заметно меньше, чем могло быть, так как ВС РФ стремятся не наносить удары по невоенным объектам.

«Количество потерь с украинской стороны колоссально, и власть это скрывает. По моим оценкам, за миллион, если мы берем раненых, инвалидов, пропавших без вести. А «двухсотых» за 500 тысяч» - добавляет Прозоров.