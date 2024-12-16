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g1tarist
Российские седаны Evolute i-Pro отдают со скидкой 50%
Цена сегодня всего 1,5 млн рублей.

В России стартовала уникальная акция: седаны Evolute i-Pro можно приобрести почти за полцены. Изначально эти автомобили оценивались в 3 миллиона рублей, но теперь их цена снижена до 1,5 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря субсидиям от государства и дополнительным скидкам.

Evolute i-Pro – это современные электрокары, производимые на заводе "Моторинвест" в Липецке. Они имеют электродвигатели мощностью 150 лошадиных сил и могут проехать расстояние более 400 км без подзарядки. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 9,5 секунды.

Покупателям предлагается не только прямая скидка в размере 300 000 рублей, но и государственная субсидия на кредит, составляющая 925 000 рублей, а также скидка на страховку каско – 75 000 рублей. В результате общая скидка достигает 48%.


#авто #скидки #седан #авт #evolute i-pro
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Ghosteer
18:12
Даже меня, как владельца бюджетного авто на метане заинтересовало это, особенно посмотрев подробный видеообзор на ютубе)) 1 рубль за 1 километр сейчас выжать даже на метане сложно, ибо его приходится ...
Российские седаны Evolute i-Pro отдают со скидкой 50%
VRoman
18:08
У нас ручную коробку передач даже при желании не раздобыть. Уже сколько лет Хонда поставляет исключительно бесступенчатую автоматическую коробку.
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