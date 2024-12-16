Цена сегодня всего 1,5 млн рублей.

В России стартовала уникальная акция: седаны Evolute i-Pro можно приобрести почти за полцены. Изначально эти автомобили оценивались в 3 миллиона рублей, но теперь их цена снижена до 1,5 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря субсидиям от государства и дополнительным скидкам.

Evolute i-Pro – это современные электрокары, производимые на заводе "Моторинвест" в Липецке. Они имеют электродвигатели мощностью 150 лошадиных сил и могут проехать расстояние более 400 км без подзарядки. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 9,5 секунды.

Покупателям предлагается не только прямая скидка в размере 300 000 рублей, но и государственная субсидия на кредит, составляющая 925 000 рублей, а также скидка на страховку каско – 75 000 рублей. В результате общая скидка достигает 48%.



