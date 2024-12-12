Серверы Apple Intelligence перейдут на чипы Broadcom.

Apple планирует изменить подход к использованию процессоров в своих серверах. Компания откажется от мощного чипа M2 Ultra в пользу специализированного решения для своих ИИ-серверов. Вместо универсальных процессоров серии Apple M, будущие серверы Apple Intelligence будут работать на чипах от Broadcom.

Эти новые чипы, получившие название Baltra, пока еще не были официально представлены и ожидаются лишь в 2026 году. Особенностью Baltra является возможность настройки под конкретные нужды клиентов, что делает их идеальными для задач, связанных с искусственным интеллектом. Однако подробности о технических характеристиках пока не раскрыты.

Интересно, что Apple выбрала не ускорители от известных производителей, таких как Nvidia или AMD, а решила сотрудничать с Broadcom. Это подчеркивает стремление компании к созданию более специализированных и эффективных решений для своих серверов.

Baltra будет производиться по технологии TSMC N3P, которая также будет использоваться для создания новых чипов Apple A19 и A19 Pro, предназначенных для iPhone 17 в следующем году.

Таким образом, Apple делает ставку на специализированные технологии для улучшения работы своих ИИ-серверов, что позволит компании укрепить свои позиции на рынке и предложить пользователям еще более качественные и инновационные продукты.