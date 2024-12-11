Компания была создана этим летом.

Новый игрок на рынке электронной коммерции, компания RWB, стала результатом слияния известных брендов Wildberries и Russ. Это объединение привело к созданию "мощного конкурента для Amazon", способного проводить расчеты в рублях, минуя систему SWIFT.

Компания RWB была официально представлена этим летом. Она объединила усилия двух крупных игроков: Wildberries, ведущего маркетплейса в России и странах присутствия, и Russ, известного оператора наружной рекламы. Новый корпоративный бренд и логотип RWB теперь будут использоваться для продуктов и услуг, которые планируется развивать в будущем, включая IT-индустрию, инновации и обучение.

Создание RWB не только укрепит позиции компаний на рынке, но и позволит внедрить передовые технологии в автоматизацию и персонализацию сервисов. Компания обещает предложить новаторские логистические и другие решения, которые помогут поддержать предпринимателей и способствовать росту ВВП страны на 1,5% в год.

Сделка между Wildberries и Russ, в результате которой было создано совместное предприятие, позволила распределить доли в новой компании: 65% получил Wildberries, а 35% - Russ. Это стратегическое партнерство открывает новые возможности для развития электронной коммерции в России и за её пределами, делая акцент на удобстве использования национальной валюты и обходе международных финансовых ограничений.