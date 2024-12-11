Этот внедорожник является аналогом Suzuki Jimny.

Mitsubishi готовит к выпуску новую модель внедорожника Pajero Mini, который станет доступной альтернативой популярному Suzuki Jimny. По информации японского издания Best Car, стартовая цена новинки ожидается на уровне 13 000 долларов. Эта модель была снята с производства в 2012 году, но теперь компания решила возобновить её выпуск.

В ходе разработки первоначально рассматривалась возможность использования рамной конструкции, однако позже инженеры Mitsubishi могли отказаться от этой идеи. Вероятно, новый Pajero Mini будет построен на платформе микровэна Delica Mini, который является модификацией Mitsubishi eK X Space 2020 года. Delica Mini выделяется своим агрессивным дизайном и увеличенной высотой до 1830 мм, в то время как оригинальный Pajero Mini имел высоту 1630 мм. Длина и ширина нового вседорожника будут соответствовать размерам Mitsubishi eK X Space — 3395 и 1475 мм соответственно.

Что касается двигателя, то предполагается, что в ассортименте будут доступны как атмосферная, так и турбированная версии 660-кубового мотора с мощностью 52 и 64 лошадиные силы. Обе версии будут оснащены стартер-генератором. Также покупателям будет предложен выбор между полным приводом и вариатором.

Ценовой диапазон нового Mitsubishi Pajero Mini ожидается от 13 000 до 16 500 долларов, что делает его привлекательным выбором для любителей компактных внедорожников.