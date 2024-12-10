Cadillac и GMC оказались внизу списка.

В последнем рейтинге Consumer Reports за 2024 год Subaru обошла Lexus и Toyota, заняв первое место в списке самых надёжных автомобилей. Исследование показало, что машины этих марок отличаются высокой стабильностью в эксплуатации и редкими поломками.

Subaru, зарекомендовавшая себя в категории топливных автомобилей, заработала 68 баллов. Lexus, известный своими гибридными технологиями, занял второе место с 65 баллами. Toyota, показавшая надёжность в различных категориях авто, от седанов до внедорожников, замкнула тройку лидеров с 62 баллами.

В то время как эти бренды демонстрируют высокие результаты, некоторые производители оказались в нижней части списка. Например, производитель электромобилей Rivian получил всего 14 баллов из 100 возможных, оказавшись вместе с Cadillac и GMC среди наименее надёжных марок.

Исследование также подтвердило, что традиционные автомобили с ДВС продолжают быть более надёжными по сравнению с гибридами и электрокарами. Это подчёркивает, что, несмотря на развитие новых технологий, классические двигатели все еще остаются предпочтительным выбором для многих водителей.