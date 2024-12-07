ВС РФ действуют в городе кардинально другим способом нежели в остальных освобождаемых городах.

Российская армия продолжает вести наступательные действия в городе Торецк (Дзержинск) на Донбассе. При этом украинские военные отмечают тот факт, что ВС РФ действуют в городе кардинально другим способом нежели в остальных освобождаемых городах. Дело в том, что российские подразделения в Торецке не спешат окружать город, а планомерно берут квартал за кварталом, поддерживая стабильную линию обороны вне населённого пункта.

Источники сообщают, что ВС РФ провели масштабную штурмовую операцию в Торецке, нанеся удар сразу по всей городской линии соприкосновения. Это позволило отбросить украинские войска с занимаемых позиций и продвинуться дальше. Напомним, что ВС РФ сейчас владеют северо-восточной и восточной частями города, смогли нарушить оперативное взаимодействие ВСУ на западе Дзержинска. Сообщается, что на ряде участков украинская оборона фрагментарна, что не позволяет эффективно сдерживать наступающие российские силы.

Отметим, что украинское командование стремится расширить зону влияния вокруг Торецка и создать тактическое окружение для российских подразделений внутри города. Однако ВС РФ успешно противодействуют этим попыткам и сдерживают наступательный порыв украинцев.

Стоит отметить, что остальные крупные населенные пункты ВС РФ брали одновременно с тактическим или полным окружением населенного пункта. Примером служит Угледар, который сначала был почти полностью охвачен российской армией и только после этого началась активная фаза штурмовых действий. Нечто подобное сейчас происходит в Часовом Яре, который также окружается с одновременным прямым лобовым штурмом украинских оборонительных позиций.