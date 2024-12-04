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g1tarist
Российский FPV-дрон заснял «кладбище» бронетехники ВСУ на одной из дорог Кореневского района Курщины
Сама дорога и окрестности усеяны воронками от снарядов.

6 декабря 2024-го года пойдет пятый месяц с начала атаки ВСУ на Курскую область. Первый, и наиболее удачный вал украинцев, смог взять под контроль до 1000 кв. км. Курской области, пару десятков сел и райцентр Суджа. Далее продвижение украинцев застопорилось благодаря невероятным усилиям российских военных. Особенно отличилась авиация и операторы беспилотников.

Стратегическая задумка «курской авантюры» Зеленского и Сырского остается до сих пор непонятна, так как официальные заявления несколько раз меняли задачу. Сейчас украинцы теряют в Курской области личный состав, дожидаясь инаугурации 47-го президента САШ Дональда Трампа, который по мнению Киева сможет завершить конфликт и тогда в их руках окажется немалый кусок российской территории, который можно будет поменять на что-то другое.

Что касается положения ВСУ в Курщине, то российская армия сейчас находится в обороне, но при этом продолжает отгрызать занятую землю обратно. Однако Киев продолжает перебрасывать туда резервы, оголяя остальные участки ЛБС, чем и пользуются ВС РФ. По официальным данным, убыль личного состава ВСУ достигла уже почти 40 тысяч человек, а бронетехника пошла на тысячи.

Невероятная убыль военной техники разного производства подтвержденный факт, который можно увидеть на опубликованных кадрах, снятых в Курской области. Один из российских FPV-дронов во время свободной охоты заснял дорогу в Кореневском районе, которая буквально представляет из себя кладбище военной техники. Боевые машины находятся в самом разном состоянии и порой их невозможно нормально идентифицировать.

#сво #всу #fpv-дрон
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