Об этом накануне сообщила пресс-служба Белого дома.

Администрация президента Байдена продолжает работать в авральном порядке, чтобы успеть «помочь» Киеву всеми возможными способами до середины января 2025-го года. Дело в том, что после этой даты случится инаугурация президента Трампа, который крайне негативно настроен на продолжение спонсирования украинцев за счет государственного бюджета США. Новый пакет военной помощи, спешно подготавливаемый Белым домом, оценивается в 725 миллионов долларов и отправится на Украину не в виде обещаний, а сразу со складов.

После избрания Трампа 47-м президентом США, нынешняя администрация Белого дома смогла провернуть выделение Киеву пакета военной помощи на 6 миллиардов долларов, который разделили на несколько отдельных порций. До середины января эту сумму должны оприходовать и передать украинцам сразу товары военного назначения, а не оплатить производство боеприпасов и техники заводам США, как это бывало ранее.

«С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные возможности, чтобы помочь Украине» - заявляет помощник 46-го президента США по нацбезопасности Салливан.

В новый пакет военной помощи войдут артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм калибра, ракеты для разных систем, в том числе «Тоу» и «Стингеры», боеприпасы для M142 HIMARS и стрелковое оружие. Кроме того, передадут системы для обороны критической инфраструктуры, которая сегодня регулярно подвергается ударам со стороны ВС РФ. При этом все вышеуказанное отправится на Украину со складов Пентагона. Проще говоря, выделенная помощь будет не в отдаленном будущем, а уже до конца года.