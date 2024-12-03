Gimura 1000S производит 105 л.с. с одного литра объема.

Для нового отечественного бензинового мотора Gimura 1000S стартует мелкосерийное производство. Двигатель развивает мощность 105 лошадиных сил с объема всего в один литр. Этот мотор теперь адаптирован и для снегоходов, получив специальную версию с сухим картером.

На недавней выставке "Вездеходер" в Москве представили обновленный Gimura 1000S. Особенностью новой модификации стало измененное расположение стартера и применение сухого картера, что делает его идеальным для использования в снегоходах. По информации издания "Автопоток", такие двигатели планируется устанавливать на снегоходы марок "Русская механика" и "Тофалар". В настоящее время ведется подготовка необходимых документов для заключения соответствующих договоров.

Изначально производство Gimura 1000S будет ограничено, однако в планах компании - наращивание выпуска до 10 тысяч единиц в год. Двигатель имеет три цилиндра и объем 1008 кубических сантиметров. Он оснащен инжекторной системой питания и электронным управлением дросселем. Степень сжатия составляет 11,2:1, а максимальные обороты достигают 8000 в минуту. При этом масса двигателя составляет всего 60 кг, что делает его одним из самых легких в своем классе.

Таким образом, новый двигатель Gimura 1000S обещает стать значимым достижением в отечественном машиностроении и принести новые возможности для любителей зимнего отдыха на снегоходах.