Они предлагаются в очень широком ценовом диапазоне.

К концу 2024 года они заняли лидирующие позиции, предложив россиянам автомобили на любой вкус и кошелек. Самой бюджетной моделью стал Changan Alsvin, который можно купить за 1,83 миллиона рублей. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. Следом идет Jetta VA3 за 1,928 миллиона рублей, разработанная совместно с FAW и Volkswagen. Также в список самых доступных входит BAIC U5 Plus, стоимостью от 2,08 миллиона рублей, и Omoda S5, который предлагается за 2,079 миллиона рублей.

В среднем ценовом диапазоне находятся такие модели как Kaiyi E5 и Geely Emgrand, цены на которые начинаются от 2,115 и 2,157 миллиона рублей соответственно. MG 5, сочетающий английские и китайские корни, также попадает в эту категорию с начальной ценой в 2,279 миллиона рублей. В более высоком ценовом сегменте представлен Changan EADOplus за 2,419 миллиона рублей, а список завершает Livan S6 Pro с ценником от 2,549 миллиона рублей.

Все эти автомобили оснащены современными технологиями, включая разнообразные электронные системы безопасности, климат-контроль, кондиционеры и мультимедийные системы для удобства водителей и пассажиров. Большинство моделей оборудованы 1,5-литровыми двигателями, предлагая выбор между различными типами трансмиссий — от механической до роботизированной. Отдельно стоит отметить, что Changan EADOplus комплектуется 1,4-литровым двигателем.

Таким образом, российский рынок компактных седанов предлагает широкий выбор автомобилей, способных удовлетворить потребности различных категорий покупателей.