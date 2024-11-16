Модульная, маневренная и с боевым лазером.

Российская специальная военная операция показала, что современное поле боя насыщено большим количеством беспилотников самых разных назначений. Это заставило производителей военной техники начать думать в новом направлении и разрабатывать методы противодействия новой угрозе. В частности, французская компания Soframe представила новый тактический бронеавтомобиль HE-441. Ключевой фишкой новой машины является не высокая маневренности и не модульная конструкция, а лазерная установка HELNA-P, способная сбивать быстролетящие дроны.

Как сообщают источники, новая машина может переделываться под нужды любых подразделений благодаря модульной конструкции, обладает большой скоростью и маневренностью. Однако главным отличием от всех остальных аналогов является наличие встроенной лазерной установки HELNA-P, которая может сбивать дроны и при этом позволяет действовать экипажу в отрыве от развернутых систем ПВО. Установка обладает большой модностью и способна не только выжигать электронику, но и полноценно сбивать дроны различных моделей.

Луч лазера из HELMA-P не виден человеческому глазу, а залп абсолютно бесшумен, что критично во время разведывательных операций, где и планируется использовать HE-441. Однако производитель тактично умалчивает о возможных недостатках системы. Например, в открытых источниках нет данных о том насколько система надежна и сколько залпов может произвести, прежде чем придется менять аккумуляторные батареи. Еще один вопрос заключается в стоимости новинки, которая может перекрыть все достоинства HE-441 с HELMA-P на борту.