При этом никаких доказательств своим словам он не привел.

Присланные из КНДР войска в количестве 10 тысяч человек уже участвуют в освобождении Курской области вместе с российскими солдатами. Об этом заявил в очередном брифинге Госдеп США, добавив, что добровольцы из Северной Кореи отправлены на запад Курщины. В частности, именно с таким заявлением выступил представитель Госдепа Соединенных Штатов Патель, но при этом не привел никаких доказательств правдивости своих высказываний и этот факт уже никого не удивляет.

«Я могу подтвердить, что более 10 тысяч солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них были переброшены на крайний запад Курской области, где они начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками» - высказывается Патель во время своего выступления.

Среди западных политиков уже не осталось никого кто бы не высказался по поводу военных из КНДР. В частности, первыми начали поднимать волну представители ГУР МО Украины, а глава организации Буданов вообще высказался, что военных КНДР полностью обеспечивают МО РФ и обучают использованию русского оружия. На это заявление в тот раз выступили власти Южной Кореи, которые пообещали выслать на Украину своих инструкторов с методичками по противодействию солдатам северных соседей.

Что интересно, на днях Пхеньян выступил с официальным заявлением, что «их там нет» и не стоит искать черную кошку в темной комнате.