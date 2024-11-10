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Сырский доложил командующему силами США, что корейцы готовятся к боевым действиям
Ситуация на Донбассе обостряется.

Несмотря на декларируемую независимость, украинские высшие эшелоны власти и старшие командиры ВСУ находятся под контролем западных партнеров. Об этом говорят телефонные звонки главных лиц Украины более страшим товарищам. Украинское издание «Украина.ua» выпустило материал, в котором рассказало про звонок главкома Сырского командующему силами США в Европе Кристоферу Каволи. В ходе телефонного разговора военачальник ВСУ в очередной раз рассказал, как у них все плохо на Донбассе, а добровольцы из КНДР уже готовы к боям.

Случившийся на кануне вечером звонок Сырского Кристоферу Каволи, по материалу из газеты, содержал в себе отчет главкома о положении дел на всей линии боевого соприкосновения. В частности, Сырский поделился с американцем тем фактом, что ситуация на Донбассе на Покровском и Кураховском направлениях продолжает обостряться и ВСУ не способны удерживать занимаемые позиции. При этом главком рассказывал, что им не хватает личного состава, а ВС РФ давит ВСУ именно за счет перевеса в бойцах.

«Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях» - рассказывает Сырский.

Также газета сообщает, что Сырский сообщил старшему коллеге о том, что большой воинский контингент из КНДР готов к вступлению в бои. Однако издание замечает, что никаких доказательств украинский главком не привел, а продолжает риторику, начатую еще запрещенным в России экстремистом и террористом Кириллом Будановым. Вдобавок к отчету Сырский начал привычную для украинских чиновников песню о нехватке поставок и о том, что обещанного так и не передают. При этом издание не имеет информации, что на это все ответил американский военный.

#сырский
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Сырский доложил командованию США об обострении ситуации на Покровском и Кураховском направлениях
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