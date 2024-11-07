Об этом заявил президент страны Александр Стубб.

Последний год в западной прессе все чаще начали проскальзывать размышления о возможном завершении российско-украинского конфликта самыми разными методами. При этом тему подхватывают не только СМИ, но и официальные представители западных государств. В частности, рассматривается так называемая «финская модель», когда Россия получает все занимаемые на момент заключения договора земли, а Украина просто платит ими за мир. Однако против такого развития событий выступил с резким заявлением президент Финляндии Александр Стубб.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом,» - высказался президент Стубб журналистам.

Стоит отметить, что «финской» она прозвана из-за прецедента русско-финской Зимней войны 1939 – 1940 годов, когда финны потеряли часть свой территории, но получили мирный договор с СССР. Возможно, именно из-за этого Стубб и выступает против такого решения, которое затрагивает его чувства.

Стоит, однако, добавить, что и Зеленский отрицает любые возможности мирного договора, кроме разве что по своей «формуле». Эта та самая формула, где Россия должна отдать все занятые территории включая Крым, вывести все войска и заплатить немалую контрибуцию. При этом Россия также имеет свое видение мирного договора в котором страна получает не просто уже занятые территории, но и полное освобождение от украинского присутствия областей, вступивших в РФ.