На таком заряде гибриды будут проезжать по 400 км.

В автомобильной индустрии происходит настоящий прорыв: новая гибридная батарея CATL Freevoy позволяет автомобилям проезжать на одной зарядке до 400 км и заряжаться всего за несколько минут даже при сильных морозах до -30 °C. Это открывает новые возможности для владельцев гибридных авто.

Китайский автопром, включая Li Auto, Avatr и Changan, уже выбрали эту технологию для своих будущих моделей. Батарея Freevoy особенно подходит для подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) и электрических автомобилей с увеличенным запасом хода (EREV), обещая им полноценный электрический опыт.

«Благодаря возможности быстрой зарядки 4C, всего за 10 минут можно зарядить аккумулятор на расстояние 280 км и более», — говорится в заявлении CATL. Также аккумулятор способен работать в экстремально холодных условиях, что делает его идеальным для северных регионов.

Технология батареи включает использование наноразмерного защитного слоя и частиц с высокоактивным возбужденным состоянием в катоде, что улучшает управление питанием. Кроме того, в батарее применяется натрий-ионная технология, позволяющая ей функционировать при температурах до -40 °C.

Для повышения безопасности в АКБ используется технология NP2.0, которая обеспечивает активную дымовую изоляцию и систему высокого давления, снижая уровень дефектов до минимума.

С 2024 года по сентябрь в Китае было продано 3 млн PHEV, что на 80% больше по сравнению с прошлым годом. Это значительно превышает рост продаж чисто электрических автомобилей (BEV), которые увеличились на 18% и составили 4,1 млн за тот же период.

Ожидается, что к следующему году АКБ Freevoy будет ставится в 30 моделях автомобилей от различных производителей, включая Chery, SAIC и Geely, что подчеркивает его важность и влияние на будущее автопрома.