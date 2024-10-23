Но в случае появления в зоне СВО солдат КНДР.

В информационной среде продолжает разгонятся история про появление у российской армии северокорейских добровольцев, которые якобы готовы вступить в СВО. Об этом, в частности, сообщал одиозный глава ГУР МО Буданов, запрещенный на территории РФ, со ссылкой на свои источники. На ситуацию также отреагировало южнокорейское правительство, заявившее, что готово отправить на Украину своих военных для противодействия солдатам из КНДР.

Как сообщает южнокорейское издание NewsPim со ссылкой на разведку страны, если факт наличия в рядах ВС РФ солдат из КНДР подтвердится, то РК немедленно отправит своих разведчиков для обучения украинцев противодействию новой угрозе. Специалисты будут выступать в роли инструкторов, переводчиков, станут рассказывать про методы ведения войны военных КНДР. Одновременно у них будут все полномочия на предоставления пленным северокорейцам политического убежища если те его попросят.

Также появились новости, что посла РФ в Республики Корея вызвали на ковер и выдвинули ноту протеста по поводу наличия северокорейских военных в российской армии. При этом правительство РК ловко уходит в сторону от вопросов по поводу поставок вооружения и делает вид, что поставляет на Украину только нелетальные товары. Однако стоит напомнить, что американцы в прямом смысле выгребли все южнокорейские склады на предмет артиллерийских снарядов и ракет для систем ПВО. Все проходило по хитрой схеме, в которой РК продавала вооружение США, а те поставляли его на Украину.

Однако вопреки всем опасениям северокорейские солдаты на полях Украины не появились и телодвижения южнокорейских властей предельно непонятны. Одновременно приходят заявления из самой КНДР, в которых говорится, что их граждан в российской армии нет.