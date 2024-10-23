Компания выпустила новое обновление.

Владельцы автомобилей Rivian теперь могут наслаждаться новым обновлением, которое добавляет стильные элементы из культовых фильмов 1980-х годов. Компания представила уникальные "автомобильные костюмы" для пикапа R1T и внедорожника R1S, которые доступны через приложение Rivian на смартфонах.

Одно из обновлений вдохновлено сериалом "Рыцарь дорог", где главный герой Майкл Найт, исполненный Дэвидом Хассельхоффом, управлял Pontiac Firebird. Теперь владельцы моделей Gen 2 могут увидеть, как световая панель на передней части автомобиля имитирует красный луч, перемещающийся из стороны в сторону, напоминая знаменитый автомобиль из сериала.

Второе обновление посвящено фильму "Назад в будущее", где Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд путешествовали во времени на DeLorean DMC-12. Владельцы Gen 2 могут наслаждаться звуковым эффектом ускорения, который напоминает звуки из фильма, а также дополнительным внешним освещением и звуками.

Обновление уже вызвало интерес среди поклонников, в том числе и Илона Маска, генерального директора Tesla, который ранее выразил интерес к покупке стартапа Rivian.