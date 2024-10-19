Всё в целях повышения безопасности.

Это сотрудничество было оформлено подписанием меморандума 13 октября на Международном астронавтическом конгрессе. В рамках этого соглашения космодромы будут работать над улучшением процессов разработки и эксплуатации своих объектов. В числе участников инициативы — как уже действующие, так и планируемые космодромы. Например, американский космодром MARS проводит запуски для компаний Northrop Grumman и Rocket Lab, в то время как Pacific Spaceport Complex-Alaska специализируется на обслуживании малых ракетостроительных компаний. В Швеции космический центр Esrange, известный своими суборбитальными запусками, готовится к проведению орбитальных миссий.

В Великобритании два космодрома, SaxaVord и Sutherland, разрабатывают площадки для орбитальных запусков, запланированных на 2025 год. Также в проекте участвуют космодром Hokkaido в Японии, космический центр в Австралии и Stargate в Перу, которые находятся на начальных этапах развития.

В ходе конгресса был представлен новый подход к оценке готовности космодромов, разработанный Джанет Тиноко из консалтинговой компании Runways to Space и Патриком Маккарти из Space Florida. Они предложили шкалу "Уровень готовности космодрома", которая варьируется от одного до девяти и оценивает технические и нормативные возможности космодромов для проведения запусков.

На этой шкале космодром с рейтингом "один" только заложил основу своей концепции и еще не получил необходимых разрешений, в то время как космодром с рейтингом "четыре" уже может обслуживать ограниченное количество клиентов. Космодром, достигший девятого уровня, способен проводить множество запусков для различных клиентов.

Эта система оценки предназначена для того, чтобы правительства и частные компании могли объективно оценивать способности космодромов и их потенциал для обслуживания разнообразных клиентов. Например, космодром MARS оценен на уровне "шесть", что указывает на его зрелые эксплуатационные возможности, а SaxaVord — на уровне "три", поскольку он уже имеет необходимую инфраструктуру и лицензии, но пока не проводил запуски.

Таким образом, этот международный проект не только способствует стандартизации и безопасности космических запусков, но и предоставляет инструменты для более точной оценки и сравнения космодромов по всему миру.