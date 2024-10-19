Новое авто стало в два раза дороже.

Subaru Crosstrek теперь доступен в России и стоит почти в два раза дороже, чем его предшественник Subaru XV. Компания «ДВ-Альянс» из Владивостока привезла новую модель и уже выставила её на продажу. Этот кроссовер оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 182 лошадиные силы, вариатором и системой полного привода. Цена новинки составляет 4,995 миллиона рублей.

Crosstrek заменяет модель XV на российском рынке. Ранее XV продавался за 2,46 миллиона рублей, но из-за параллельного импорта новая модель оказалась значительно дороже. Crosstrek изначально был создан для североамериканского рынка как версия XV, но с третьего поколения автомобиль получил глобальное название Crosstrek.

Автомобиль имеет размеры 4480 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1580 мм в высоту, а его колесная база составляет 2670 мм. Кроссовер построен на платформе Subaru Global Platform, что обеспечивает улучшенные характеристики управляемости и безопасности. Отличия от модели XV включают обновленные оптику и бамперы, а также модернизированный салон и подвеску.