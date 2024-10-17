Он разработан с использованием передового техпроцесса Intel 18A.

Этот чип станет ключевым элементом в новом поколении продукции компании. На протяжении многих лет Intel самостоятельно производила свои CPU, однако недавно некоторые модели, такие как Intel Lunar Lake и Arrow Lake-S, начали выпускаться на заводах другой известной компании TSMC. Это было необычным шагом для Intel, поскольку ранее компания AMD уже перешла на подобную модель производства. Тем не менее, Пэт Гелсингер, глава Intel, подчеркнул, что Intel продолжит выпускать некоторые из своих чипов самостоятельно, в том числе и новый Panther Lake.

Panther Lake является частью мобильных процессоров и будет производиться по технологии Intel 18A, на которую компания делает большую ставку. Ожидается, что массовое производство этого CPU начнется в 2026 году, но первые образцы появятся уже в следующем году.

Компания уже отправила первые образцы CPU компании Lenovo, хотя эти образцы еще далеки от окончательной серийной версии. Что касается технических характеристик, Panther Lake сохранит малые ядра Skymont, но получит новые большие ядра Cougar Cove и новую графическую архитектуру iGPU Celestial. В сочетании с техпроцессом Intel 18A это должно обеспечить значительное улучшение производительности по сравнению с текущими поколениями процессоров.