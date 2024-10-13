Boeing рискует стать крупнейшим провалом США.

Boeing, одна из крупнейших авиастроительных компаний в США, сталкивается с серьезными проблемами. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings рассматривает возможность понижения их кредитного рейтинга. Это означает, что инвестирование в компанию в ближайшее время может быть рискованным.

Проблемы для Boeing начались 6 лет назад после двух крушений самолетов модели Boeing 737 Max. С тех пор компания не может полностью восстановиться. Ситуацию усугубляет забастовка рабочих, из-за которой компания не может выполнять планы по производству узкофюзеляжных самолетов. В июле и августе они смогли выпустить только 30 самолетов в месяц вместо запланированных 38, а сейчас производство и вовсе остановлено.

После этих проблем ожидается, что в 2024 году Boeing потеряет около 10 млрд долларов. Кроме того, у компании есть значительные долги: 4 млрд долларов должны быть погашены в 2025 году и еще 8 млрд в 2026 году. Общий долг компании достиг рекордных 52 миллиарда долларов.

В ответ на кризис, новый генеральный директор Boeing, Келли Ортберг, объявил о планах реструктуризации. Одним из основных мероприятий станет сокращение штата на 10%, что составляет примерно 17 тысяч человек, включая как рядовых рабочих, так и директоров. Кроме того, из-за проблем с производством и разработкой, компания перенесла начало поставок нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777X на 2026 год.

Эти меры могут быть крайними, но они необходимы для того, чтобы компания смогла преодолеть текущий кризис и восстановить свою финансовую стабильность.