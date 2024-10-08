Компания «Соллерс» рассказала об объемах производства.

Ульяновский автозавод (УАЗ) поделился свежими данными о производстве автомобилей за текущий год. С января по сентябрь завод выпустил 28 515 автомобилей, из которых 26 040 уже нашли своих владельцев. Самыми популярными моделями стали автомобили семейства СГР, включая всем известные "Буханка" и "Головастик", с общим тиражом в 10 926 штук. За ними следует внедорожник "Патриот", который покинул конвейер 8449 раз. На третьем и четвертом местах расположились грузовые автомобили "Профи" и "Пикап" с объемами производства 4670 и 4013 единиц соответственно.

Однако не все модели показали рост. Производство "Хантера", одной из старейших моделей УАЗ, сократилось до минимума — всего 457 автомобилей за девять месяцев, что в среднем составляет около 50 машин в месяц.

Впрочем, УАЗ не собирается отказываться от "Хантера". Напротив, планируется его модернизация: внедорожник получит более мощный двигатель от "Патриота", что, возможно, даст ему новую жизнь на рынке.

Таким образом, УАЗ продолжает активно развиваться, обновляя свой модельный ряд и расширяя ассортимент продукции, чтобы удовлетворить запросы самых разнообразных покупателей.